الكونغو الديمقراطية تطلب دعم زامبيا في نشر قوة مجموعة (سادك) على أراضيها

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 01:48 م

حثت جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليم، على إقناع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) بتنفيذ القرار المتعلق بنشر قوة المجموعة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء هذا الطلب خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة المشتركة للدفاع والأمن لجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا والتي عقدت على مدار خمسة أيام في مدينة "لوبومباشي" بالكونغو الديمقراطية.

وترأس وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه الاجتماعات، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن بيتر كازادي، وعن زامبيا، وزير الدفاع أمبروز لوفوما.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الحالة الأمنية للدولتين، وقررا تعزيز الأمن على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد وفد زامبيا المشارك في الاجتماعات التزام لوساكا بدعم الجهود التي تبذلها مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) لإيجاد حل دائم للمشكلة الأمنية التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية لاسيما في الجزء الشرقي منها.

وأثنى وفد زامبيا على التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعزيز السلام في منطقة البحيرات الكبرى وعلى الجهود المبذولة للحد من الاختناقات المرورية وضمان التدفق السلس للبضائع عند معبر "كاسومباليسا" الحدودي.

ورحبت اللجنة أيضا بالمبادرات التي اتخذتها الدولتان لتحسين اقتصادهما عبر عدة تدابير، منها إنشاء مناطق اقتصادية على وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الدائمة ستعقد العام المقبل في زامبيا، وسيجري الإعلان عن الموعد المحدد لها في وقت لاحق.

