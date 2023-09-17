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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حاكم إقليم بريمورسك الروسي يهدي زعيم كوريا الشمالية "سترة ومسيرات انتحارية"

كيم جونج أون
كيم جونج أون
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 أهدى حاكم إقليم بريمورسك في الشرق الأقصى الروسي، أوليج كوجيمياكو، مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات دون طيار روسية.
وذكر المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريمورسك- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد - أن "كوجيمياكو قدم إلى كيم جونج أون، بدلة واقية للرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، تم تطويرها وإنتاجها في إقليم بريموريه".
كما تسلم زعيم كوريا الشمالية خمس مسيرات انتحارية، ومسيرة استطلاع "جيرانيوم-25" عامودية تم تصنيعها في المنطقة العسكرية الشمالية الروسية.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى الشرق الأقصى الروسي، يوم الثلاثاء الماضي، في قطاره الخاص، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019.

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كوريا الشمالية طائرات بدون طيار بريمورسك
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