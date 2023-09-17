أوبرا الإسكندرية تحتفل بمئوية سيد درويش

يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية فنية، وذلك فى السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 19 سبتمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى اطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى.

تستضيف الأمسية كل من الدكتور وليد شوشة، أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، والفنان محمد جمعة، والمطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب، وتديرها الفنانة لقاء سويدان، تحت إشراف الفنان امين الصيرفي.

ويتخلل الأمسية فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر، تتضمن باقة متنوعة من أغاني سيد درويش.

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب سيد درويش الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين، إلى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.