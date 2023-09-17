بالفيديو.. أستاذ زراعة: توجيهات السيسي تؤكد أن الدولة تراعي الفلاح

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، إنّ قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها أمس في أثناء زيارته لمحافظة بني سويف ترفع عن كاهل المزارعين جزءا كبيرا جدًا من التمويل في حياته الزراعية، مشيرًا إلى أنّ بعض الفلاحين يعانون التعثر.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تراعي الفلاح وتضعه نصب أعينها، عن طريق رفع الديون من على كاهله، قائلًا: «هذا يعني أن الدولة شريك مع المزارع في حياته.. وإحنا شوفنا إن الموضوع ده بدأ من حياة كريمة، والتي تسهل كل أمور الأهالي في الريف».

وتابع: «نتحدث عن إضافة رقعة زراعية جديدة يصل قوامها إلى 4 ملايين فدان، ومصر بالفعل بدأت تلك الخطوة من نحو 4 سنوات، وهي خطة لإضافة 4 ملايين فدان والتي تصل إلى أكثر من ثلث الرقعة الزراعية».