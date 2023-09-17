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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القنصلية المصرية بهونج كونج تنظم أسبوعا للطعام للترويج للسياحة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت القنصلية العامة المصرية في هونج كونج حفل افتتاح "أسبوع الطعام المصرى" الذى يقام خلال الفترة من 12-16 سبتمبر الجارى، بمشاركة الشيف العالمى/ بوبى شين (صيني/مصرى) مقدم برامج الطهى الشهير، وذلك في إطار الفاعليات التي تنظمها البعثة من أجل الترويج الثقافي والسياحى لمصر في مختلف الأوساط فى هونج كونج.

وألقى القنصل العام باهر شويخى كلمة في هذه المناسبة أشار فيها إلى أن الطعام لديه القدرة على التقريب بين الشعوب، وعبور الحدود وتعزيز أواصر العلاقات الإنسانية، ويفتح الأبواب أمام تجارب جديدة تحترم التنوع والاختلاف، موضحاً أن أسبوع الطعام المصرى في هونج كونج يعتبر فرصة مواتية للتعريف بالأطباق المصرية المميزة، التي تشكلت عبر الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين، كما وجه سيادته الدعوة للحضور إلى زيارة المقاصد السياحية في مصر ومن بينها المتحف المصرى الكبير المتوقع افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

شارك في الاحتفالية على المستوى الرسمي كل من وزير المالية ووزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، ومجموعة من أعضاء المجلس التشريعى، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وممثلي كبرى الشركات السياحية العاملة في هونج كونج.

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