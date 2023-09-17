"بحوث أمراض النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا حول "المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل"

نفذ معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا بعنوان: "المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل" بمقر المعهد، وذلك تحت إشراف الدكتور محسن أبو رحاب وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

وقال الدكتور محمود أحمد قمحاوى، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين فى فهم الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيماوية والتوقيت المناسب لرش هذه المبيدات، كذلك تناولت إيجاد بدائل المبيدات والتى تستخدم بكفاءة عالية للحد من هذه الأمراض وكذلك تم إلقاء الضوء على كيفية التنبؤ لبدء الرش الوقائى لهذه الأمراض.

وتناولت الدورة العديد من المحاور منها مقدمة عن المكافحة المتكاملة واستخدام تكنولوجيا الإنذار المبكر لأمراض النباتات وأهم الاتجاهات الحديثة فى مكافحة أمراض النباتات (المقاومة المستحثة) – استخدام المبيدات الحيوية فى المكافحة المتكاملة - الزراعة الذكية ومقدمة عن المكافحة المتكاملة - استخدام برامج الإنذار المبكرفى مكافحة الأمراض النباتية - استخدام المبيدات الحيوية فى المكافحة المتكاملة – المبيدات ما لها وما عليها – المبيدات الكيميائية وتقسيمها وطرق استخدامها فى المكافحة – الاستخدام الأمثل والأمن للمبيد – الطرق الآمنة فى تطبيق وخلط المبيدات.

وقام المتدربون بزيارة وحدة تعريف الكائنات الدقيقة والمقاومة الحيوية بالتدريب عملياً فى المعامل على كيفية انتخاب العامل الحيوى وميكانيكية تأثيرها بدء من المعمل وصولا إلى إنتاج مبيد حيوى والإجراءات المتبعة لعمل المركبات الحيوية.

ويستهدف البرنامج تدريب 30 متدربا من الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.