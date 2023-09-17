رئيس غارب: استكمال تسليم الملاك متضرري السيول وحدات بديلة بمنطقة حي الروضة

وجه اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اللجان المشكلة اليوم الأحد، باستكمال اعمال تسليم الملاك متضررى السيول للوحدات (بلوك) من بديل العشوائيات بحى الروضة والمصدق عليها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بعد اجراء المعاينات اللازمه والتأكد من ازالة مساكنهم ورفع الانقاض واستلام الوحدات ( الشقق والمستغلة كمساكن مؤقتة) .

وأكد رئيس المدينة، الانتهاء من تسليم عدد (4) بلوك للملاك من متضررى السيول اليوم، فيما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة االكهرباء وشركة طاقة غاز لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة ، ليصل اجمالى عدد المستلمين حتى الان (9) بلوك بمنطقة حى الروضة.

يأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوفر حياة كريمة للمواطنين .

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