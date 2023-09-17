الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن والاستقرار

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 11:44 ص

نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم /الأحد/، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد ضباط بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن "قوات الجيش الصومالي وبمساندة من الأهالي، ألحقت هزيمة بمليشيات الشباب وتمكنت بعد معارك ضارية من السيطرة على منطقة (قدقد) الواقعة بضواحي مدينة عمارة بمحافظة مدغ".