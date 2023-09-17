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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن والاستقرار

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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 نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم /الأحد/، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد ضباط بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن "قوات الجيش الصومالي وبمساندة من الأهالي، ألحقت هزيمة بمليشيات الشباب وتمكنت بعد معارك ضارية من السيطرة على منطقة (قدقد) الواقعة بضواحي مدينة عمارة بمحافظة مدغ".

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قوات دراويش جلمدج الجيش الصومالى
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