نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم /الأحد/، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد ضباط بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن "قوات الجيش الصومالي وبمساندة من الأهالي، ألحقت هزيمة بمليشيات الشباب وتمكنت بعد معارك ضارية من السيطرة على منطقة (قدقد) الواقعة بضواحي مدينة عمارة بمحافظة مدغ".
بوابة العرب
الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن والاستقرار
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نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم /الأحد/، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.
نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم /الأحد/، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.