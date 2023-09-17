أستاذ اقتصاديات صحة يحذر من خطورة عدم استكمال كورس المضاد الحيوي

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي أكثر خطورة من مسألة عدم أخذ المضاد الحيوي في مواعيده المحددة وتأخيرها، موضحا: «عدم استكمال كورس المضاد الحيوي تؤدي إلى عدم فعالية نفس المضاد فيما بعد عند التعرض، إذ إن عدم استكمال الكورس يخلق مقاومة ضد المضادات الحيوية».

وأضاف «عنان»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»،اليوم الاحد، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤثر سلبا على المجتمع ككل، إذ إنه ينتج عنه بكتيريا تقاوم المضاد الحيوي تكبر وتنتقل من فرد لآخر، وبالتالي تحدث مقاومة ضد المضادات الحيوية للمجتمع وليس الفرد نفسه.

وتابع: «لا يفضل تناول أدوية المضادات الحيوية في غير أوقاته المحددة له، ولكنها لا تشكل خطورة على المريض أو المحيطين به مثلما يحدث عند التوقف عن استكمال كورس المضاد الحيوي»، مشيرا إلى أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يسبب ضرر مجتمعي كبير للغاية.

