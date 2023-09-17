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الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن و528 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 528 شاحنة و 55 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 243 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 285 شاحنة  و25 سيارة . 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  ثلاث سفن وهي OAK HARBOUR ، الحرية وبوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكب بموانيها .
 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري
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