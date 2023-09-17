تداول 9 آلاف طن و528 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 528 شاحنة و 55 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 243 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 285 شاحنة و25 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي OAK HARBOUR ، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكب بموانيها .

