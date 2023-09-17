«الغذاء والدواء الأمريكية» توافق على لقاح يستهدف المتحورات الجديدة لـ«كورونا»

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، على استخدام لقاحات فيروس كورونا المحدثة لخريف وشتاء هذا العام؛ وذلك من أجل الوقاية من الأمراض الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا، الذي تم تصنيعه بواسطة شركتي موديرنا وفايزر، ويستهدف اللقاح XBB.1.5، وهي إحدى سلالات فيروس كورونا شديدة الانتشار.

لقاح جديد مضاد لـ فيروس كورونا

وبحسب ما نشر في موقع تايمز أوف إنديا، تم ترخيص اللقاح للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا، وخاصة أنه مصمم لاستهداف السلالات المنتشرة حاليًا بشكل أكثر دقة، ولتوفير حماية أفضل ضد العواقب الوخيمة التي تسببها عدوى الفيروس التاجي، بما في ذلك العلاج في المستشفى والوفاة.

وأشار خبراء الصحة، إلى أن اللقاح الجديد فعال ضد سلالات فيروس كورونا الأحدث، فهو يستهدف سلالة XBB.1.5 سليل سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد -19، ولا يزال اللقاح الثالث من شركة نوفافاكس ينتج، حيث قالت الشركات إن لقاحاتها المُعاد تجهيزها أظهرت في الاختبارات المبكرة أنها تعمل ضد متغيرات أوميكرون الفرعية الأحدث المتداولة الآن، بما في ذلك BA.2.86 المتحور للغاية.

من يستطيع الحصول على اللقاح الجديد؟

ووفقًا لخبراء الصحة، يمكن للبالغين والأطفال فوق عمر 6 أشهر المؤهلين الحصول على اللقاح، كما يمكن للأفراد الحصول على جرعة واحدة من لقاح mRNA المحدث ضد فيروس كورونا، وذلك بعد شهرين على الأقل من آخر جرعة.

وطلبت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من كل شخص مؤهل للحصول على اللقاح، أن يأخذه في الخريف والشتاء لتجنب النتائج الخطيرة المحتملة لـ عدوى الفيروس التاجي.