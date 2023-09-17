الجيش الصومالي: تصفية 30 عنصرًا إرهابيًا واستعادة السيطرة على منطقتي سرغو ومدغ

أعلن الجيش الصومالي، أن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في استعادة السيطرة على منطقتي سرغو وقدقد التابعتين لمحافظة مدغ، ونجحت - خلال عملية عسكرية - في تصفية 30 من العناصر الإرهابية، حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى وإحراق أربع مركبات أخرى.

تكبدت مليشيات الشباب أمس السبت، خسائر فادحة في القتال الذي جرى في منطقة قدقد الواقعة في ضواحي مدينة (عمارة).

وأعربت الحكومة الصومالية عن امتنانها للدور البطولي الذي قام به السكان المحليون للوقوف إلى جانب الجيش الوطني للقضاء على الإرهاب الذي يعاني من ضعف شديد.. مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لاستئصال شافة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.