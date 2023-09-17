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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط طن لحوم مجهولة المصدر داخل أحد مصانع التجهيز والتعبئة بالإسكندرية

ضبط طن لحوم مجهولة
ضبط طن لحوم مجهولة المصدر داخل أحد مصانع التجهيز والتعبئة
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شنت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط أحد مصانع تجهيز وتعبئة اللحوم ومنتجاتها لحيازته لحوم مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة.

وتم التحفظ على عدد ٥٠ كرتونة لحوم مجمدة زنة الكرتونة الواحدة ٢٠ كجم باجمالي وزن واحد طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع وضبط ومتابعة المصانع.

وجاء ذلك بتوجيهات من معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من معالي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
 

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الدكتور على المصيلحى وزير التموين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تشديد الرقابة على المصيلحى وزير التموين لحوم مجمدة لحوم مجهولة المصدر
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