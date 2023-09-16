برلماني: قرارات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات والرواتب تخفف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحرص دائما على التفاعل البناء والإيجابي مع احتياجات المصريين، لا سيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مثمناً توجيهات الرئيس السيسي، اليوم، للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.

وقال الجندي في بيان اليوم، إن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، يسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية.

وأشار الجندي إلى أن زيادة الحد الأدنى الإجمالى لموظفي الدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من ٣ ألاف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، سينعكس على دعم العاملين بالدولة في ظل إرتفاع الأسعار، فضلا عن أن مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، يدعم المواطنيين بشكل عام.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أن هذه القرارات تمثل بشرى سارة لملايين من المصريين، مما يدخل السرور للكثير من الأسر المصرية.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، مشيرا إلى أن ذلك يمثل دعما مباشرا لهذه الفئات .

ونوه الجندي إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص بشكل متواصل على الارتقاء بمستوى الدخل والخدمات للبسطاء لا سيما المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، متابعا أن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، هو إضافة جديدة لسلسلة من إجراءات الدعم التي قدمتها الدولة لهذه الفئات.

ووصف عضو مجلس الشيوخ توجيه الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، بأنه حرصا على دعم العاملين في مجال الصحافة لتطوير قدراتهم من أجل تقديم الأفضل للوطن.

وفي السياق ذاته، أعرب الجندي عن اعتزازه بدعم الدولة والمزايا غير المسبوقة التي نالها الفلاح المصري في عهد الرئيس السيسي، مثمنا توجيهات الرئيس للبنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك،و إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قائلا إن دعم المنظومة الزراعية وفي القلب منها الفلاح، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي القومي.