إزالة ١٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطاى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدين مطاي، اليوم السبت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي وبإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز ازالة اليوم لـ ١٢ حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قطاع ابو عزيز و بردنوها وحلوه ومنيال بمساحة ١٨٦٧.٥ متر بواقع ازاله ١حاله بقريه بردنوها وإزالة ٣ حالات أرض زراعية بمجلس قروي ابو عزيز و ازالة ٦ حالات تعد بقرية منبال و ازالة ٢ حاله ازاله بقريه حلوه باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور الساده رئيس قريه ابو عزيز ومنبال وبردنوها وحلوه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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