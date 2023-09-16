أمن القاهرة يستجوب نجل السيدة المقتولة حرقا بالماء المغلى على يد زوجها بالنزهة

استجوب فريق من رجال مباحث القاهرة نجل السيدة المقتولة حرقا بالماء المغلى على يد زوجها بمنطقة النزهة .

وقال نجل الضحية إن والده كان يعتدى على أمه فى الآونة الأخيرة بسبب خلافات بينهما .

وأضاف نجل الضحية أن والده ووالدته يوم ارتكاب الجريمة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأب بإحضار ماء مغلى من غلاية وألقاه على والدته مما تسبب فى مصرعها .

وكان أقدم عاطل على قتل زوجته بالماء المغلي لشكه فى سلوكها بمنطقة النزهة. تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده مقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها ، ودلت التحريات على أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ عام بسبب شكه فى سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.

وألقى القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.