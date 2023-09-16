برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح وصريح للشعب

وصف النائب امين مسعود عضو مجلس النواب القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف بـالرشيدة التى تتماشى مع الجمهورية الجديدة وتدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وقال " مسعود " فى تصريح خاص ل البوابة نيوز " ان قرارات الرئيس قطعت السكه على أعداء الوطن وجاءت فى التوقيت المناسب خاصة ان العالم أجمع تأثر بالأزمة الاقتصادية ومصر هى الدولة الوحيدة التى تفتتح كل يوم مشروعات جديدة خاصة أننا أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن يظهر خلالها المعدن النفيس للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وتبرز اهتمامها وشعورها بما يعاني منه المواطن، وما يمر به من ظروف صعبة .

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس برفع الحد الأدنى للاجور وزيادة العلاوات تعتبر انحياز واضح وصريح من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصرى ويعكس مدى وقوفه واهتمامه بالشعب.

يذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.