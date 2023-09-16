"تحديات مستقبلية للأمراض الجلدية" فى مؤتمر طب الزقازيق 

تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، شهد د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لقسم الجلدية بكلية الطب تحت عنوان"تحديات مستقبلية للأمراض الجلدية وتجميل الجلد" ، والذى يقام تحت إشراف د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و د.محمد عامر الرئيس الشرفى للمؤتمر ، د.أمانى نصار رئيس المؤتمر ، د.أيمن السيد سكرتير عام المؤتمر ، د.محمد خاطر و د.خالد غريب مقررا المؤتمر .

جاء ذلك بحضور د.محمد عامر رئيس جامعة الزقازيق الأسبق ، د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وما يقرب من ٨٥٠ طبيب من أطباء الجلدية من جميع محافظات مصر ، ولفيف من رؤساء أقسام الجلدية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة .

خلال كلمته أعرب د.عاطف حسين عن سعادته بحضوره وسط كوكبة متميزة من العلماء أبناء جامعة الزقازيق فضلا عن أعضاء هيئة التدريس من مختلف المحافظات، مشيداً بدور قسم الجلدية في تحقيق السبق في تبني الموضوعات العلمية المتميزة ومواكبة كل ما هو جديد في أمراض الجلدية والتناسلية، وثمن مجهودات كافة القائمين علي إنجاح هذا المؤتمر، متمنياً للمشاركين التوفيق والسداد .

من جانبها أوضحت د.أمانى نصار أن المؤتمر هذا العام يلقى الضوء على كل ما هو جديد فى عالم الجلدية والتجميل فى مختلف مجالات البحث العلمى ، حيث تتناول جلسات علمية متنوعة ومحاضرات على أعلى مستوى ، وقالت أن من أهداف المؤتمر إثراء العملية التعليمية والبحثية فى التخصص وإتاحة الفرصة لكافة المشاركين في المؤتمر من مختلف الجامعات المصرية لتبادل الرؤى والأفكار ونقل الخبرات والمعارف.