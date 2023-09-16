ريمونتادا أستون فيلا تقوده لسحق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا، فوزا متأخرا على ضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق أودسون إدوارد فى الدقيقة 47، ونجح أستون فيلا، فى تسجيل ثلاثية عن طريق جون دوران، ليون بايلي ودوجلاس لويز من ركلة جزاء، فى الدقائق 88 والثامنة والعاشرة من الوقت بدلا من الضائع.

بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجم درصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الثامن.

في مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فريق فولهام على لوتون تاون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كرافين كوتاج، حيث أحرز كارلوس فينيسيوس هدف فولهام في الدقيقة 65.

رفع فولهام رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز التاسع فيما يتذيل لوتون تاون قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

