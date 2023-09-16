وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار طهران استبعاد مفتشين تابعين لها

نددت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، بقرار طهران استبعاد مفتشين تابعين لها من العمل في إيران، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ووصفت الوكالة قرار إيران باستبعاد حوالي ثلثي مفتشيها من البلاد بغير "المناسب وغير المسبوق،" واعتبرته يعيق قدرتها الإشرافية على الأنشطة النووية الإيرانية.

وندد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة، بشدة في بيان، "بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".