غدًا الأحد.. داليا عبدالرحيم تكشف مفاجآت جديدة حول أحداث 11 سبتمبر في «الضفة الأخرى»

السبت 16/سبتمبر/2023 - 08:07 م

تعرض قناة «القاهرة الإخبارية»، في الحادية عشرة من مساء غدٍ الأحد، ثانى حلقات برنامج «الضفة الأخرى»، الذى تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

وأكدت داليا عبدالرحيم، أن حلقة الغد الأحد تتناول أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التى استهدفت الولايات المتحدة فى ذلك اليوم، وتتضمن مفاجآت وتفاصيل جديدة رغم مرور كل هذه السنوات.

وكان برنامج «الضفة الأخرى» قد تصدر تريند موقع «x» (تويتر سابقًا)، في مصر والسعودية، بعد إذاعة أولى حلقاته، الأحد الماضي، وفق ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، ولاقت الحلقة الافتتاحية من البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين في البلدين؛ لما تضمنته من مضمون مليء بالمعلومات ومقابلات فضحت أكاذيب ومخططات جماعة الإخوان المسلمين وتوابعها.

وأكدت داليا عبدالرحيم أن البرنامج يهدف لكشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي يتم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة، كما يعمل البرنامج، لأول مرة، على تقديم خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان، ويُلقي البرنامج الضوء بتحليلات متعمقة، عبر مداخلات خبراء ومتخصصين من أنحاء العالم، على أفكار هذه التنظيمات لتفكيكها وكشف خطورتها ودمويتها.

يذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية»، تحمل شعار الدقة والصدق في نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لجميع الأحداث التي تشهدها دول العالم.