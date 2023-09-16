مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ويستهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا ومهما على مضيفه ويستهام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب لندن الأولمبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول لكن بدون أداء قوي من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي ضيع أكثر من فرصة، ما مكن ويستهام من خطف هدف عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني، تعادل الفريق السماوي مبكرا بعد 40 ثانية فقط من بداية اللقاء عن طريق جيريمي دوكو، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، واختتم إيرلينج هالاند ثلاثية السيتي في الدقيقة 86.

بدأ مانشستر سيتي المباراة أمام ويستهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي ، روبن دياز، كايل وواكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا - جيرمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

بهذا الفوز، استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول الذي اعتلاها لمدة ساعتين فقط، برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الريدز، فيما تجمد رصيد ويستهام عند 10 نقاط في المركز الرابع.