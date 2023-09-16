توتر العلاقة بين برشلونة ومانشستر سيتي.. ويامال كلمة السر

كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد التوتر بين نادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب اللاعب الواعد لامين يامال.

لامين يامال، الذي تم تصعيده لفريق برشلونة الأول في نهاية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، ويبدو أنه جزء مهم من خطط النادي المستقبلية، حيث جدد عقده بهدف منع أي منافس كبير من التعاقد معه.

ورغم محاولات مانشستر سيتي للتعاقد مع يامال خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل، حيث أشارت تقارير إسبانية إلى أن النادي الإنجليزي بذل جهدًا كبيرًا لضم اللاعب من برشلونة، ولكن إدارة برشلونة رفضت هذه العروض بشكل قاطع.

من جهته، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن لامين يامال وقع بالفعل على عقود جديدة مع برشلونة في يوليو الماضي قبل بدء فترة الإعداد، مشيرا إلى أن عقد يامال يمتد حتى يونيو 2026 نظرًا لعمره الصغير (16 عامًا).