الدوري الألماني.. مرموش احتياطيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوخوم، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

يحل مرموش رفقة آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، ضيفًا على بوخوم بملعب فونوفيا، إذ ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام بوخوم، بعد عودته من المشاركة في معسكر المنتخب الوطني، الذي خاض خلاله مواجهتين أمام أثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وتونس في مباراة ودية.

وشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت في مباراة الجولة الماضية أمام كولن بالدوري الألماني.

يحتل آينتراخت فرانكفورت، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بوخوم في المركز الثالث عشر وفي رصيده نقطتين فقط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم