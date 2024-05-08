سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش وراء اجتياح رفح ويهددان نتنياهو

قال الكاتب الصحفى سليمان جودة، إن سيدة إسرائيلية أم لأسير لدى حماس لخصت المشهد في مقولة واحدة بعد أن صرحت، وقالت أن حكومتهم لديها وزراء متعطشين للدماء، كلما خرجنا من الحرب يجرونا من جديد إليها.



وتابع جودة خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزير الأمن القومي بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يمثلان أقصى المتطرف في إسرائيل، فهم أصحاب التصريحات الاستفزازية المستمرة ويزايدون على نتنياهو نفسه، وهم لهم تصرفات غير عقلانية وغير مسؤولة.

وأكد نتنياهو أصبح في قبضة الوزيران بن غفير وسموتريتش، وحال انسحاب أي منهم تسقط الحكومة فورا، لذلك يتم تنفيذ كافة قراراتهم، فهو يعمل لإنقاذ نفسه من العدالة التى تنتظره وليس إنقاذ إسرائيل.

واختتم أن بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح،ويهددانه باسقاطه حال عدم تنفيذ قراراتهم.