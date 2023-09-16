الدوري الإنجليزي.. ويستهام يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق ويستهام يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب لندن الأولمبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط ولكن بدون أداء قوي من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ما مكن ويستهام من خطف هدف عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 36.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام ويستهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي ، روبن دياز، كايل وواكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا - جيرمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ويستهام في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.