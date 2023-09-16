ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. ويستهام يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول

ويستهام يونايتد ومانشستر
ويستهام يونايتد ومانشستر سيتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق ويستهام يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب لندن الأولمبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط ولكن بدون أداء قوي من المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ما مكن ويستهام من خطف هدف عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 36.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام ويستهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي ، روبن دياز، كايل وواكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا - جيرمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ويستهام في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

 

ads
الدوري الإنجليزي ويستهام يونايتد مانشستر سيتى
ads