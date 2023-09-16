حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة ،بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17214 طن تشمل: 100 طن يوريا و250 طن ملح و4200 طن مولاس و2364 طن رمل و10300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47320 طن تشمل: 1285 طن خشب زان و 5500 طن سكر و 7400 طن خردة و 2199 طن ابلاكاش و 11380 طن قمح و 1962 طن حديد و 17494 طن ذرة و 100 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 191 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3382 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الغلال والحبوب في ميناء دمياط

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 361744 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2564 شاحنة .

من جانبه أكد اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ جميع الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل .