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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام ويستهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مضيفه ويستهام يونايتد، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب لندن الأولمبي معقل ويستهام، في تمام الساعة الخامسة مساء، واعتمد جوارديولا على قوته الضاربة في الهجوم، بقيادة إيرلينج هالاند.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام ويستهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي ، روبن دياز، كايل وواكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا - جيرمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ويستهام في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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الدوري الإنجليزي مانشستر سيتى ويستهام يونايتد
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