جهود مكثفة لسرعة إنهاء تشطيبات مجمع المواقف النموذجي بأشمون

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم السبت أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون الذي يتم إنشاءه علي مساحة حوالي 3 أفدنة، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 94%، بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النمر إلى أنه تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

وأكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون هو القضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .