القمص داود لمعي يلتقي بكهنة الأرشيديوسس بأمريكا

زار الأب القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، منطقة الأرشيديوسس بالولايات المتحدة الأمريكية (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة) واستقبله الأب القمص أنطونيوس باقي، وكيل "الأرشيديوسس"

وعقد القمص داود لقاءً مع مجمع كهنة شمال كاليفورنيا، وجاء موضوع اللقاء بعنوان "فرامل تعوق خدمة الكاهن" وتضمن أربعة محاضرات، وحملت عنوان "التغلب علي عدم المحبة" وثانيها في نفس اليوم وكان عنوانها "مناهج الكرازة".

واستكملت المحاضرات عقب قداس أمس حيث تحدث في موضوع بعنوان "جَعَلْتُكَ نُورًا لِلأُمَمِ" (أش ٤٩: ٦) وآخر بعنوان "انْظُرْ مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعٌ أَنْ تَفْعَلَ" (أع ٢٢: ٢٦).