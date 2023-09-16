محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلا مدارس» بقها

أوضحَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إقامة معارض « أهلاً مدارس » هي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء ورفع المُعاناة عن كاهل المواطن المصري، وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والشباب والرياضة ومكتب المبادرات الشبابية، للعمل على توفير كافة المستلزمات والإحتياجات للطُلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كُبرى الشركات والمكتبات تزامناً مع إقتراب العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.

جاء ذلك خلال إفتتاح "محافظ القليوبية" اليوم لمعرض « أهلاً مدارس » تحت عنوان معرض المبادرات الشبابية ضد الغلاء الذي ينظمه مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والمُقام بمركز شباب مدينة قها لتوفير المُستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة ويتضمن المعرض توفير الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يُوفر المعرض كافة المستلزمات الدراسية؛ منها أقلام، وكشاكيل،وشنط،وأحذية، وملابس أطفال وشباب، بتخفيضات تصل حتى٥٠٪، بالإضافة إلى توافر كل ما يلزم جهاز العروسة بأسعار مدعمة وتخفيضات تصل حتى٤٠٪ ، وذلك بمشاركة الشركات الكبرى. والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتموين، وبحضورالدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد محمد فوزي رئيس مدينة قها، والأستاذ عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات الشبابية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد "المحافظ" المعرض والمنتجات المعروضة للإطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل المستويات الإجتماعية، مُعبرين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، ومستلزمات جهاز العروسة، والتخفيضات التي تتراوح مابين٤٠ إلى٥٠٪، وشدد "الهجان" على العارضين بعدم المُغالاة في الأسعار ومراعاة محدودي الدخل والإلتزام بالجودة العالية والأسعار المنخفضة.

ووجه "محافظ القليوبية" مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالتنسبق لإقامة معارض بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، للعمل على رفع المُعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والإحتياجات للطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامناً مع إقتراب العام الدراسي، مؤكداً على ضرورة المرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للإطمئنان على مدى ملائمة أسعار المعروضات بالسوق الخارجي، وتوافر كافة الأدوات والإحتياجات المدرسية للطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة .

افتتاح المعرض

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