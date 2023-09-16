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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات التطوير في بني سويف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلمًا تسجيليًا عن محافظة بني سويف، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقرية سدس الأمراء مركز ببا.

وشهد الصعيد أكثر من 4 آلاف مشروع على مدار 9 سنوات، وتسهم تلك المشروعات بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرى المستهدفة؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة بني سويف المشروعات التنموية قرية سدس الأمراء حياة كريمة
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