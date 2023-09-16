الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات التطوير في بني سويف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلمًا تسجيليًا عن محافظة بني سويف، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقرية سدس الأمراء مركز ببا.

وشهد الصعيد أكثر من 4 آلاف مشروع على مدار 9 سنوات، وتسهم تلك المشروعات بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرى المستهدفة؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".