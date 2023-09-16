طقس مشمس على الإسكندرية وارتفاع نسب الإقبال بالشواطئ.. صور

شهدت حالة طقس الإسكندرية، اليوم السبت، اعتدالا في درجات الحرارة، في هذا الوقت من العام، بعد انتهاء العاصفة الترابية التي غطت سماء محافظة الإسكندرية في بداية هذا الأسبوع، بعد تأثيرات إعصار "دانيال"، حيث عادت السماء صافية وخالية من الغبار والأتربة ومع اقتراب مواعيد دخول المدارس والجامعات.

كما شهدت شواطئ الإسكندرية نسب الإشغال مرتفعة قليلاً عن الأيام العاصفة، ففي شاطئ المندرة المجاني 75% و60% بالشواطئ العامة المؤجرة وهي نسب إشغال منخفضة مقارنة بأيام الجمع السابقة.

قام فيكتور عزت رئيس قسم المتابعة بالإدارة ومجموعة من مفتشي القسم بالمرور على شواطئ القطاع الشرقي لتفقد التزام الشواطئ بكافة التعليمات والتأكد من انضباط العمل، على التوازي قام أسامة علي مدير عام الإدارة العامة للمصايف والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ العجمي والسادة مراقبي الشواطئ ومفتشي الإدارة العامة للمصايف بالمرور على شواطئ القطاع الغربي والعجمي لمتابعة التزام شواطئ بالتعليمات وحل أي مشاكل فور حدوثها والمرور على الرواد وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وجاء ذلك بناء على توجيهات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن تكثيف المرور والمتابعة المستمرة على شواطئ الإسكندرية، وتعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وناشدت الإدارة في بيان لها، الرواد المصطافين علي الشواطئ، بضرورة اتباع تعليمات فرق الإنقاذ على الشواطئ، مع ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة، وذلك حرصا على سلامة الرواد والمصطافين.

وعادت الإدارة في إلقاء عدد من التحذيرات والتي منها الإكرامية ممنوعة مع الإبلاغ الفوري عن العامل الذي يطالب بالحصول على إكرامية، ضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ ومنع إلقاء القمامة على البحر أو الرملة، وذلك حفاظا على جمال الشواطئ، مع ضرورة الالتزام بعدم السير بملابس البحر على الطريق العام.