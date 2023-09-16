الدوري الإنجليزي.. صلاح على رأس هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لاعبيه الرسمي أمام ولفرهامبتون، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب مولينيكس معقل الذئاب المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم إلى جانب ديوجو جوتا وكودي جاكبو فيما يغيب تياجو ألكانتارا ترينت ألكسندر أرنولد وإبراهيم كوناتي بسبب الإصابة، فيما استبعد فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف للطرد أمام نيوكاسل.

ويبدأ ليفربول المباراة ولفرهامبتون بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جاريل كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح- ديوجو جوتا - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطتين، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.