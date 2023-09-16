التموين: طرح حلوى المولد النبوي بمعرض "أهلا مدارس" بتخفيضات 25%

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في معارض "اهلآ مدارس" و منافذ المجمعات الاستهلاكيه والبالغ عددها 1300 منفذ علي مستوى جميع منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأنه أصدر توجيهه للشركة القابضة بأن تكون الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وتابع الوزير، أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى معرض" اهلا مدارس " مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

و من جانبه أكد اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارةالجملة، أن الشركة تشارك بجناح في معارض" اهلآ مدارس " علي مستوي جميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولة تفقدية ، بمجمع الألفى.

وقال إنه تم طرح السكر الحر بالمعارض بسعر 20 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيه في المعرض ، والارز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، بأفرع البيع التابعة للشركة، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

وفي ذات السياق أكد أحمد كمال، معاون الوزير، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اصدر تعليماته بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد في أفرع المجمعات الاستهلاكية، يومياً وذلك علي حسب طلب المواطنين، مشيراً أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف، التي يتم طرحها للمواطنين.

وأوضح أن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، وأنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

وأوضح "كمال" انه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية .