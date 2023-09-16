«بعد إحالتهم للجنايات».. اعترافات تشكيل عصابي متهم بترويج الدولارات المزورة بالجيزة

واجهت النيابة العامة بالجيزة، مالك شركة استيراد وتصدير ونجله، بالاتهامات المنسوبة إليهم بترويج دولارات مزورة على المواطنين بالسوق السوداء، واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية)، وعقب ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، كما أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – نجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية ( 15800 دولار أمريكى فئة 100 دولار "مقلدة" - 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، وكذا (عملات أجنبية ومحلية "صحيحة")، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة " 5 , 10 , 20 , 100 , 200 "، وأجنبية فئة 100 دولار ) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج)، و(طباعة ألوان والأدوات المستخدمة فى الطباعة - 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول )، وكذا (89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.