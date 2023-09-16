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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم في الإسكندرية لافتتاح مدرسة الجمهورية الجديدة

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ الاسكندرية
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زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  اليوم السبت،  محافظة الاسكندرية،  لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد، وبدأ جولته بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية وكان في استقباله اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى .

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

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استعدادات العام الدراسي الجديد التربية والتعليم العام الدراسي الجديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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