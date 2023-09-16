انطلاق الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية بالشرقية

أطلقت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية، وذلك لنشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة دينا الرفاعي، المشرف على كرة القدم النسائية باتحاد الكرة، أن الدورة التي انطلقت في مركز شباب فاقوس بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد رفاعي وبحضور كبير من القيادات الرياضية شارك فيها عدد كبير من مراكز الشباب منها مركز شباب فاقوس ومركز شباب كفر صقر ومركز شباب العصلوجي ومركز شباب أبوحماد وفريق ١٠٠٠ حلم ل ١٠٠٠ بنت وأكاديمية الكأس وأكاديمية abc.

وأشاد رئيس مركز شباب فاقوس وممثلي مراكز الشباب المشاركة بجهود الدكتورة دينا الرفاعي، في نشر اللعبة وتحقيق النجاح والتطور في منتخبات الكرة النسائية، وذلك بعد إقناعها الأندية الشعبية وعلى رأسها الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد والإسماعيلي بالمشاركة لأول مرة في التاريخ بدوري الكرة النسائية.

كما اشاد المحاسب محمد رفاعي خلال كلمته علي هامش انطلاق البطولة بجهود الدكتورة دينا الرفاعي وتواصلها المستمر والدؤوب لنشر الكرة النسائية في مصر وفي مختلف محافظاتها وحرصها علي دعم المواهب من بناتنا في فاقوس ومحافظة الشرقية.

من جانبهم أشاد ممثلو مراكز الشباب المشاركين في البطولة بانطلاق الدورة التنشيطية، مؤكدين أن ذلك الإنجاز يضاف إلى مجهودات عظيمة من الدكتورة دينا الرفاعي لتطوير كرة القدم النسائية في مصر ومحافظاتها، مؤكدين أن تلك الانجازات لم تتحقق للكرة النسائية في ٢٥ سنة حققتها الدكتورة دينا الرفاعي في زمن قياسي وسيسجلها التاريخ بحروف من نور.