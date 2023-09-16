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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أهالي بني سويف يحتشدون لاستقبال الرئيس في "سدس الأمراء"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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احتشد أهالي محافظة بني سويف انتظارًا للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بالمحافظة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

كما سيتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا، محافظة بني سويف.

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محافظة بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية سدس الأمراء مشروعات بقرية سدس الأمراء حياة كريمة
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