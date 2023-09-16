إصابة أب وأبنائه الثلاثة في حادث انقلاب سيارة على طريق إطسا الفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أب وأبنائه، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات واشتباه كسور في الجسم، إثر تعرضهم إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق إطسا/ الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق إطسا/ الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم سيد بكر محمد بكر (65 سنة)، ومحمود سيد بكر (28 سنة)، ورجب سيد رجب (32 سنة)، ومحمود سيد (18 سنة)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.