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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وصول أول فريق مساعدات روسي لمدينة درنة الليبية

درنة
درنة
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، وصول أول فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردا إلى ليبيا، وتوجهه إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أن فريق الإنقاذ مجهز بكافة الأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، والمراكب المائية، ومعدات الغوص، والكلاب المدربة".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أرسلت، في وقت سابق، عددا من الطائرات محملة بالمعدات الطبية والخيم ومساعدات إنسانية أخرى لإغاثة المتضررين من عاصفة "دانيال" التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا.

 

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فريق مساعدات روسي درنة
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