ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ271 ألفا و790 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني،اليوم السبت،ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 271 ألفا و790 جنديا،منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية،حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية،أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و616 دبابة و8 آلاف و824 من المركبات المدرعة و5 آلاف و988 من النظم المدفعية و774 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و521 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية،فضلا عن 8 آلاف و525 من المركبات وخزانات وقود،بإلإضافة إلى 891 من المعدات الخاصة و4 آلاف و738 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل،أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون،اليوم السبت،قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 69 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين،في بيان،إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ325 قذيفة،موضحا أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة،المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات مقاتلة،وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي،ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا،مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية،لكنها تهدف إلى نزع السلاح،وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة،وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.