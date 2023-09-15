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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح في مدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام

الفنان محمد أبوداوود
الفنان محمد أبوداوود
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كشف الفنان محمد أبوداوود عن مفاجأة كبيرة وقال خلال حواره مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن أجر سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين كان أعلى من عادل إمام.

وأشار أبوداوود خلال اللقاء إلى أن عادل إمام فنان ذكي ومحمد صبحي ملتزم بالتفاصيل، مضيفا: إن صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر.


وكشف أبوداوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، منها علاقته بيوسف وهبي والمخرج السيد راضي وفؤاد المهندس.


ويتحدث أبوداوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث وأسرار الشجار بينهما على المسرح أمام الجمهور.
كما يوضح ابو داوود أسرار انفصاله عن العمل مع والده واتجاهه للمسرح، كما يكشف عن مفاجاة خلال اللقاء حيث أكد أن أجر الفنان سعيد صالح كان أعلى من عادل إمام في مدرسة المشاغبين.
 

مدرسة المشاغبين فؤاد المهندس عادل إمام حمدي غيث
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