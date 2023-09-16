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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بنفس طريقة كورونا.. الصين تخطط لاحتواء جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود
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قالت السلطات الصحية في الصين، أمس الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-١٩، بعد تسجيل قرابة ٥٠٠ حالة إصابة الشهر الماضي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.

وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض.

وتشمل الفئة (ب) للأمراض المعدية حاليا كوفيد-١٩ والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

وقالت اللجنة: "رصدت أكثر ٢٠ مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وبداية انتشار حالات الإصابة محليا في يونيو ٢٠٢٣، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى". 

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