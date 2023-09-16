قبل مواجهة وولفرهامبتون.. أزمة ليفربول الدفاعية صداع في رأس كلوب

يواجه فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول، اليوم السبت، ضيفًا على وولفر هامبتون بملعب استاد مولينيو، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا، ويديره تحكيميًا مايكل أوليفر.

ويدخل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة ضد وولفرهامبتون بأزمة دفاعية؛ لغياب أكثر من عنصر في الخط الخلفي لأسباب مختلفة.

ليفربول

ويعاني كلوب بسبب صداع الخط الدفاعي بعد فترة التوقف الدولي المنقضية، حيث يفتقد لخدمات أكثر من لاعب بسبب الإصابة والإيقاف.

ويمر الريدز بأزمة دفاعية، حيث هناك شكوك حول مشاركة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، بسبب الإصابة التي أبعدته عن آخر مباراتين لحمر الميرسيسايد، الأمر الذي أدى إلى عدم استدعاؤه لمنتخب فرنسا في مباريات الأجندة الدولية.

كما يغيب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد أمام وولفرهامبتون، بسبب إصابة في الركبة، إذ خرج مصابًا خلال المباراة التي فاز بها ليفربول على أستون فيلا الأخيرة، كما استبعد من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي أوكرانيا وإسكتلندا في فترة التوقف الدولي.

كما يفتقد كلوب لخدمات الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، نظرًا لتنفيذه عقوبة الإيقاف لمباراة، وهي عقوبة إضافية فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على المدافع الهولندي، لما بدر منه تجاه حكم مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد، حيث غاب عن مباراة أستون فيلا كعقوبة طبيعية للطرد خلال مواجهة الماكبايس، لكن عادت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي، وقررت إيقافه مباراة أخرى وتغريمه ماليًا بسبب سلوكه ضد الحكم.

كلوب

وفي حالة تأكد غياب كوناتي مع الثنائي المذكور أعلاه، يتعين على كلوب، تكرار تجربة جو جوميز في مركز الظهير الأيمن وجويل ماتيب وجاريل كوانساه في قلب الدفاع، حيث تألق جوميز وماتيب كثنائي دفاعي ضد أستون فيلا في اللقاء الأخير، بينما شارك كوانساه للمرة الأولى مع ليفربول في أمام نيوكاسل.

ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويعد ليفربول، واحد من 6 أندية فقط، لم تخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن مع مانشستر سيتي وتوتنهام ووست هام يونايتد وبرينتفورد وأرسنال، حيث جمع 10 نقاط من أصل 12 بعد خوض 4 جولات، بعد التعادل مع تشيلسي، والفوز في 3 مباريات متتالية أمام بورنموث، نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا على الترتيب.

ويحتل ليفربول، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر بـ3 نقاط.