تفاصيل حفل ختام المؤتمر الدولي الثالث لطب الأزهر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والذي أقيم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تحت عنوان: (الرؤية الصحية لمصر 2030م) بتكريم القامات العلمية التي أسهمت في دعم منظومة الطب بجامعة الأزهر بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور حسين أبو الغيط ، عميد كلية طب البنين بالقاهرة رئيس المؤتمر، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات رئيس المؤتمر، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة كلية طب البنات للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبده الشافعي ، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور احمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور إيهاب عبده، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي.