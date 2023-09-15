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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حارس ليفربول يتوج بجائزة أفضل تصدي في أغسطس بالبريميرليج.. فيديو

أليسون بيكر
أليسون بيكر
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فاز البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بجائزة أفضل تصدي خلال شهر أغسطس الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، فوز أليسون بيكر بجائزة أفضل تصدي بالبريميرليج عن شهر أغسطس الماضي.

حصد أليسون، الجائزة بعدما تفوق على كل من ألفونس أريولا (وست هام يونايتد)، مارك فليكين (برينتفورد)، خوسيا سا (وولفرهامبتون)، جوردان بيكفورد (إيفرتون) وجفيكاريو (توتنهام).

وحصل بيكر على الجائزة؛ بسبب التصدي لتسديدة ميجيل ألميرون بشكل مميز، خلال المباراة التي فاز بها ليفربول على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في الشهر الماضي، على ملعب سانت جيمس بارك.

وقاد أليسون بيكر، فريقه ليفربول لجمع 10 نقاط حتى الآن بالدوري الأقوى في العالم في موسمه الجديد، ليحتل الريدز المركز الثالث بترتيب البريميرليج.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، غدًا السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب استاد مولينيو.

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