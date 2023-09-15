رئيس مجلس القيادة اليمني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، العاصمة المؤقتة عدن، إلى المملكة العربية السعودية متوجها إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أن العليمي سيلقي كلمة اليمن إلى القمة الأممية، متطرقا إلى تطورات الوضع اليمني، وفرص تحقيق السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية إزاء كافة الجهود والمساعي الحميدة على هذا الصعيد.

كما سيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على هامش الاجتماع الأممي، مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية، والدور المعول على المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات الجارية التي يقودها المجلس، والحكومة اليمنية في مختلف المجالات.