ماجدة خيرالله عن أبطال سفاح الجيزة: "الست دى مدهشة"

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله بأداء الفنانة حنان يوسف، عن دورها فى مسلسل "سفاح الجيزة"، والتى إنتهت حلقات عرضة أمس وحقق نجاحاً كبيراً.

وعلقت ماجدة "الست دي مدهشه، في كل كلمه بتقولها بتدي رد فعل واحساس واداء صوتي مختلف، والغريب انها مش مدركه حجم الموهبه اللي حباها الله بها"

وتابعت "حنان يوسف كانت احلي ختام لحلقات سفاح الجيزه"، وقدمت الفنانة حنان يوسف دور والدة السفاح جبار الذى جسد شخصيته الفنان أحمد فهمى.

المسلسل بطولة أحمد فهمى، صلاح عبدالله، حنان يوسف، ركين سعد، داليا شوقى، ناهد رشدى، والإخراج هادى الباجورى.