محافظ مطروح يفتتح وحدة العمدة نجم الدين الظافر الصحية.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، وحدة العمدة نجم الدين الظافر بمدينة برانى، بحضور النائب جمال الشورى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية وأهالى المنطقة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الوحدة إنشاء جديد على مساحة كلية ١٢٢٥متر مربع ومساحة المبنى على ٣٢٠متر مربع من أرضى وطابقين بتكلفة إنشائية ٧،٥ مليون جنيه، من تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بإسناد من وزارة الصحة؛ لتقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة بعدد ٢٢٥٠ نسمة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الوحدة تضم خدمات طبية من الاستقبال والطوارى على مدار ٢٤ ساعة، عيادة خارجية، صيدلية، وعیادة تنظيم الأسرة، وتنقيف صحى، ومعمل، وسكن أطباء وتمريض، أما القوى البشرية فتضم طبيب بشرى وطبيب أسنان، و٢صيادلة، فنى معمل، و٢ تمريض.



ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح الوحدة الصحية الجديدة مع التشديد على المتابعة والتواجد المستمر للأطباء والتمريض مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

محافظ مطروح يفتتح وحدة العمدة نجم الدين الظافر الصحية

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